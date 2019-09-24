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"Эстонские политики ведут войну с прошлым": В Госдуме оценили позицию Таллина по освобождению от нацистов
24 сентября 2019, 08:09 • 101 • В мире
В эстонском внешнеполитическом ведомстве назвали утверждения МИД России о том, что прибалтийскую страну от нацистской оккупации освободила Красная армия, "исторически неточными". По мнению депутата Госдумы Дмитрия Новикова, таким образом "эстонские политики ведут войну с прошлым".
Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на заявление эстонских дипломатов.
То, что и советские республики, и страны Восточной Европы, которые были захвачены гитлеровскими войсками, освобождали именно солдаты Красной армии, подтверждается многочисленными историческими документами, отметил Новиков.
По его мнению, историю еще долго будут использовать в качестве "оружия для решения собственных политических задач". Что касается Эстонии, то у этой страны есть "необходимость декларировать" такие искаженные факты ради того, чтобы подтвердить "верность русофобским идеям", которые транслируются США и Евросоюзом.
Взгляд же в этом конкретном случае может быть только один: фашизм является абсолютным злом, а главный победитель фашизма - это Советский Союз и его армия, заключил Новиков.
Напомним, на сайте Минобороны России в преддверии 75-летней годовщины освобождения Таллина от фашистов были опубликованы уникальные рассекреченные документы Центрального архива военного ведомства.
В перечне документов в разделе под названием "Таллинская освободительная..." - боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии.
По газетным материалам можно узнать "об основных событиях Таллинской наступательной операции, где правдиво передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года", уточнили в оборонном ведомстве.
К примеру, из документов следует, что местные жители с теплотой и благодарностью встречали воинов-освободителей, передает "Российская газета".
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