"Эстонские политики ведут войну с прошлым": В Госдуме оценили позицию Таллина по освобождению от нацистов

Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на заявление эстонских дипломатов.

То, что и советские республики, и страны Восточной Европы, которые были захвачены гитлеровскими войсками, освобождали именно солдаты Красной армии, подтверждается многочисленными историческими документами, отметил Новиков.

"Попытку утвердить нынешнюю эстонскую государственность политики осуществляют за счет войны с прошлым. Им хочется сделать вид, что исторически все выглядело по-другому", - цитирует слова парламентария RT.

По его мнению, историю еще долго будут использовать в качестве "оружия для решения собственных политических задач". Что касается Эстонии, то у этой страны есть "необходимость декларировать" такие искаженные факты ради того, чтобы подтвердить "верность русофобским идеям", которые транслируются США и Евросоюзом.

Взгляд же в этом конкретном случае может быть только один: фашизм является абсолютным злом, а главный победитель фашизма - это Советский Союз и его армия, заключил Новиков.

Напомним, на сайте Минобороны России в преддверии 75-летней годовщины освобождения Таллина от фашистов были опубликованы уникальные рассекреченные документы Центрального архива военного ведомства.

В перечне документов в разделе под названием "Таллинская освободительная..." - боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии.

По газетным материалам можно узнать "об основных событиях Таллинской наступательной операции, где правдиво передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года", уточнили в оборонном ведомстве.

К примеру, из документов следует, что местные жители с теплотой и благодарностью встречали воинов-освободителей, передает "Российская газета".