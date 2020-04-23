"Эстонская рулетка": В стране тестируют на коронавирус "методом тыка"

В Эстонии собираются провести тестирование населения страны на наличие коронавируса. Однако сделать это собираются методом случайной выборки. Приглашение на тестирование получат случайные жители Эстонии.

Всего планируется протестировать на коронавирус около 16 тысяч эстонцев. При этом население страны составляет 1,328 миллиона человек. Таким образом протестирован будет примерно каждый сотый житель. Получается своеобразная "эстонская рулетка".

Напомним, что в Эстонии, по последним данным, зарегистрировано 1592 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране появилось 7 новых заболевших. Общее число смертей пациентов с коронавирусом составляет 45 человек.