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"Эстония готовится к войне": В военном ведомстве республики забыли уточнить, с кем именно

20 февраля 2019, 20:24  •  84 • Политика
Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon. Правда, он забыл уточнить, с кем именно собирается воевать республика.
Глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм заметил, что если сейчас судить о том, сколько Эстония тратит на "оборонку", то вывод можно сделать такой: страна явно готовится к войне.
Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
"Реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне", - отметил Сальм во время своего выступления.
Он подчеркнул, что все покупки в военной сфере, равно как и проведение учений, - все это говорит о явной подготовке к войне. Правда, с кем именно готовится воевать стран, Сальм не уточнил.

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