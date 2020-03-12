"Эстония давно в кризисе": Эксперт напомнил Таллину о разрухе в экономике

Эстонский Минфин в среду заявил, что страна погрузилась в экономический кризис из-за распространения коронавируса в Европе. С этим мнением не согласился заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев.

По его словам, Эстония, как и некоторые её соседи, ещё не смогла выйти из кризиса 2009 года, поскольку, несмотря на некоторую стабилизацию, рост показателей был совсем небольшим. Причиной такого положения в стране он назвал дорогую рабочую силу и высокую закредитованность населения при низкой эффективности труда и экономики в целом.

По мнению Ведева, за эти годы проблемы Эстонии только накапливались, поэтому она скорее находилась в затяжной фазе кризиса, чем заново погрузилась в него из-за коронавируса. Тем не менее Ведев признал, что эпидемия может усугубить экономическое положение страны, пишут "Известия".