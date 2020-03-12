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"Эстония давно в кризисе": Эксперт напомнил Таллину о разрухе в экономике

12 марта 2020, 13:35  •  124 • В мире
Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев прокомментировал заявление эстонского Минфина о том, что в стране начался экономический кризис на фоне коронавируса. Эксперт отметил, что экономика европейской страны уже давно переживает не лучшие времена и инфекция тут ни при чём.
Эстонский Минфин в среду заявил, что страна погрузилась в экономический кризис из-за распространения коронавируса в Европе. С этим мнением не согласился заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев.
По его словам, Эстония, как и некоторые её соседи, ещё не смогла выйти из кризиса 2009 года, поскольку, несмотря на некоторую стабилизацию, рост показателей был совсем небольшим. Причиной такого положения в стране он назвал дорогую рабочую силу и высокую закредитованность населения при низкой эффективности труда и экономики в целом.
По мнению Ведева, за эти годы проблемы Эстонии только накапливались, поэтому она скорее находилась в затяжной фазе кризиса, чем заново погрузилась в него из-за коронавируса. Тем не менее Ведев признал, что эпидемия может усугубить экономическое положение страны, пишут "Известия".

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