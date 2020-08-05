"Есть же Верховная рада!": Киев открывает тюремную распродажу. Украинцы льют слёзы от смеха

Дело в том, что министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа официально откроет большую распродажу тюрем в стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства, которое он возглавляет.

Странная распродажа пройдёт на территории государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" - первого объекта, который будет выставлен на продажу.

Во время мероприятия Малюська намерен рассказать о планах дальнейших продаж и направлении использования полученных от реализации тюрем средств.

Украинский сегмент интернета, вероятно, привыкший к абсурдности решений современных властей, уже не скрывает слёз смеха.

"Зачем тюрьмы-то, есть же ВР, там-то все и сидят", - пишет пользователь Facebook Денис Симачев.

"Если пройтись "по верхушке", тут сажать не пересажать. А они распродают. Страшно стало?", - интересуется Денис Петров.

"Денег нет, но вы держитесь!!!", - по-новому звучит старая фраза в комментарии Ивана Лисовика.

"С каждым днём всё интереснее жить", - пишет Людмила Шаргородская.