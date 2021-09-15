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"Есть вопросы": Apple и Google вызвали на ковёр в Москве

15 сентября 2021, 17:10  •  29 • Политика
Представителей американских компаний Apple и Google вызвали на ковёр в Москве из-за вмешательства в выборы, рассказал сенатор Андрей Климов. По его словам, к IT-гигантам "есть вопросы".
Представители Apple и Google получили приглашение на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету, которое состоится в четверг, 16 сентября. Одним из вопросов, который будет поднят на встрече, станет вмешательство иностранных цифровых площадок в намеченные на 17-19 сентября выборы в Госдуму.
На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе,
- отметил глава комиссии Андрей Климов в разговоре с "РИА Новости".
Он пояснил, что к обеим компаниям у России "накопилось очень много вопросов". Сенатор рассчитывает, что они дадут свой ответ до 10 часов утра в четверг.
Отметим, что западные компании уже не в первый раз уличаются в попытке вмешаться во внутренние дела России. Так, например, ранее посольство США на своей официальной странице в Twitter призывало людей выходить на незаконные акции протеста в Москве и даже публиковало подробную карту маршрута движения колонны.
Кроме того, у "Ростелекома" возникали претензии к публичным DNS-серверам Google, Cloudflare и DoH, которые позволяют получать доступ к запрещённым ресурсам в обход блокировки оператора связи.
Ещё одной проблемой является политическая цензура. В прошлом году сервис YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт Царьграда без объяснения причин, несмотря на огромную аудиторию подписчиков.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград ТВ" к компании Google и обязал компанию восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объёме, а также возобновить исполнение договора по монетизации канала.
Параллельно с этим развивался ещё один процесс: с Google судились обычные зрители, требовавшие восстановить свой доступ к телеканалу и его архивам. Замоскворецкий суд Москвы также встал на сторону заявителей.

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