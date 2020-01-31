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"Есть вопросы, которые ставят в тупик": Захарова объяснила журналисту из Болгарии отказ идти с ним в театр
31 января 2020, 09:09 • 115 • Политика
Журналист из Болгарии спросил Марию Захарову, почему она уже три года не может сходить с ним в театр. "Есть вопросы, которые ставят в тупик", - прокомментировала слова журналиста официальный представитель МИД России.
На пресс-конференции о фальсификации истории журналист из Болгарии спросил у официального представителя МИД России Марии Захаровой, почему она уже три года не может сходить с ним в театр. Дипломат слегка опешила от странного вопроса журналиста.
Это произошло в самом конце пресс-конференции, когда настал черед журналистов задать вопросы Марии Захаровой. После ряда вопросов по существу слово дали представителю СМИ Болгарии.
И тот спросил, когда они вместе смогут сходить в театр, так как его бабушка очень этим интересуется. Журналист добавил, что ждёт совместного похода в театр уже три года. Странный вопрос несколько ошарашил официального представителя МИД России.
Затем она добавила, что за все три года журналист ни разу не предложил достойной постановки. После этого журналисты вернулись к теме пресс-конференции.
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