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"Есть вопросы, которые ставят в тупик": Захарова объяснила журналисту из Болгарии отказ идти с ним в театр

31 января 2020, 09:09  •  115 • Политика
Журналист из Болгарии спросил Марию Захарову, почему она уже три года не может сходить с ним в театр. "Есть вопросы, которые ставят в тупик", - прокомментировала слова журналиста официальный представитель МИД России.
На пресс-конференции о фальсификации истории журналист из Болгарии спросил у официального представителя МИД России Марии Захаровой, почему она уже три года не может сходить с ним в театр. Дипломат слегка опешила от странного вопроса журналиста.
Это произошло в самом конце пресс-конференции, когда настал черед журналистов задать вопросы Марии Захаровой. После ряда вопросов по существу слово дали представителю СМИ Болгарии.
И тот спросил, когда они вместе смогут сходить в театр, так как его бабушка очень этим интересуется. Журналист добавил, что ждёт совместного похода в театр уже три года. Странный вопрос несколько ошарашил официального представителя МИД России.
Есть вопросы, которые ставят в тупик, - сказала Мария Захарова после многозначительной паузы.
Затем она добавила, что за все три года журналист ни разу не предложил достойной постановки. После этого журналисты вернулись к теме пресс-конференции.

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