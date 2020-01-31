"Есть вопросы, которые ставят в тупик": Захарова объяснила журналисту из Болгарии отказ идти с ним в театр

На пресс-конференции о фальсификации истории журналист из Болгарии спросил у официального представителя МИД России Марии Захаровой, почему она уже три года не может сходить с ним в театр. Дипломат слегка опешила от странного вопроса журналиста.

Это произошло в самом конце пресс-конференции, когда настал черед журналистов задать вопросы Марии Захаровой. После ряда вопросов по существу слово дали представителю СМИ Болгарии.

И тот спросил, когда они вместе смогут сходить в театр, так как его бабушка очень этим интересуется. Журналист добавил, что ждёт совместного похода в театр уже три года. Странный вопрос несколько ошарашил официального представителя МИД России.

Есть вопросы, которые ставят в тупик, - сказала Мария Захарова после многозначительной паузы.

Затем она добавила, что за все три года журналист ни разу не предложил достойной постановки. После этого журналисты вернулись к теме пресс-конференции.