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"Есть видеозаписи": Три группы наемников собирались похитить и убить президента Венесуэлы Мадуро

26 июня 2019, 23:09  •  77 • Политика
В Венесуэле заявили о попытке госпереворота и убийства Николаса Мадуро. Три группы иностранных наемников должны были похитить и убить главу государства. "У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег", - говорится в заявлении.
В Венесуэле предотвратили новую попытку убить президента страны и провести в стране государственный переворот. Об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
По его словам, для этого были наняты иностранные наемники. Речь идет о трех боевых группах - "Сукре", "Ландер" и "Улисес". Их задачей было похищение и убийство главы государства.
"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег", - сказал министр в эфире телеканала teleSUR.
Напомним, что предыдущая попытка убить президента Венесуэлы произошла в августе 2018 года. Во время праздничного парада в ложу, где находился Мадуро, был отправлен гражданский дрон-камикадзе со взрывчаткой. В результате взрыва пострадали несколько военных. Кроме того, в конце апреля этого года поддерживаемая США оппозиция попыталась устроить госпереворот, который также окончился провалом.

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