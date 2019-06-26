"Есть видеозаписи": Три группы наемников собирались похитить и убить президента Венесуэлы Мадуро

В Венесуэле предотвратили новую попытку убить президента страны и провести в стране государственный переворот. Об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, для этого были наняты иностранные наемники. Речь идет о трех боевых группах - "Сукре", "Ландер" и "Улисес". Их задачей было похищение и убийство главы государства.

"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег", - сказал министр в эфире телеканала teleSUR.

Напомним, что предыдущая попытка убить президента Венесуэлы произошла в августе 2018 года. Во время праздничного парада в ложу, где находился Мадуро, был отправлен гражданский дрон-камикадзе со взрывчаткой. В результате взрыва пострадали несколько военных. Кроме того, в конце апреля этого года поддерживаемая США оппозиция попыталась устроить госпереворот, который также окончился провалом.