"Есть вердикт - есть законные права": В Кремле прокомментировали дело актера Устинова

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о расследовании всех уголовных дел в стране, однако никакого влияния на суды он оказывать не может, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 17 сентября. Таким образом, он ответил на вопрос журналистов о флешмобе, организованном в Сети в защиту актера Павла Устинова. Последний был осужден на 3,5 года за применение насилия к бойцу Росгвардии в ходе незаконной акции протеста 3 августа.

Участники флешмоба настаивают, что насилия к представителю власти Устинов не применял. А также добавляют, что в митинге он не участвовал - просто ждал друга. Все это трактовки материалов дела в условиях, когда решение суда уже имеется. На факт вынесения вердикта обратил внимание и пресс-секретарь Дмитрий Песков. И в этой связи представитель Кремля напомнил: Устинов, как и другие граждане России, вправе подать апелляцию. Что касается позиции Кремля, президент анализирует информацию, однако "не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно".

"Есть вердикт суда - и есть законные права по опротестованию этого вердикта", - резюмировал Песков.