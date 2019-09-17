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"Есть вердикт - есть законные права": В Кремле прокомментировали дело актера Устинова

17 сентября 2019, 13:39  •  161 • Политика
В Кремле прокомментировали дело актера Устинова, которого приговорили к сроку за сопротивление силовикам на незаконной акции протеста. Песков напомнил: "Есть вердикт - есть законные права".
Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о расследовании всех уголовных дел в стране, однако никакого влияния на суды он оказывать не может, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 17 сентября. Таким образом, он ответил на вопрос журналистов о флешмобе, организованном в Сети в защиту актера Павла Устинова. Последний был осужден на 3,5 года за применение насилия к бойцу Росгвардии в ходе незаконной акции протеста 3 августа.
Участники флешмоба настаивают, что насилия к представителю власти Устинов не применял. А также добавляют, что в митинге он не участвовал - просто ждал друга. Все это трактовки материалов дела в условиях, когда решение суда уже имеется. На факт вынесения вердикта обратил внимание и пресс-секретарь Дмитрий Песков. И в этой связи представитель Кремля напомнил: Устинов, как и другие граждане России, вправе подать апелляцию. Что касается позиции Кремля, президент анализирует информацию, однако "не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно".
"Есть вердикт суда - и есть законные права по опротестованию этого вердикта", - резюмировал Песков.

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