"Есть варианты": Медведев решил подсказать украинским политикам, как сохранить транзит российского газа

Медведев встретился с украинскими политиками и членами партии "Оппозиционная реформа - за жизнь". В том числе стороны обсудили вопросы, касающиеся транзита российского газа через украинские территории, пишет "Экономика Сегодня".

В итоге Медведев подсказал иностранным коллегам сразу два варианта сохранения транзита. Так, можно сохранить его путём продления нынешнего контракта между компаниями "Газпром" и "Нафтогаз". Напомним, что соглашение истекает к концу этого года.

"Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума", - цитируют "Народные Новости" премьер-министра. При этом Медведев уточнил, что этот путь решения проблемы несколько сложнее, нежели первый.