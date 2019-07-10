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"Есть варианты": Медведев решил подсказать украинским политикам, как сохранить транзит российского газа

10 июля 2019, 21:54  •  70 • Политика
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с украинскими политиками решил подсказать им, как сохранить транзит российского газа. "Есть несколько вариантов", - обратился он к представителям Украины.
Медведев встретился с украинскими политиками и членами партии "Оппозиционная реформа - за жизнь". В том числе стороны обсудили вопросы, касающиеся транзита российского газа через украинские территории, пишет "Экономика Сегодня".
В итоге Медведев подсказал иностранным коллегам сразу два варианта сохранения транзита. Так, можно сохранить его путём продления нынешнего контракта между компаниями "Газпром" и "Нафтогаз". Напомним, что соглашение истекает к концу этого года.
"Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума", - цитируют "Народные Новости" премьер-министра. При этом Медведев уточнил, что этот путь решения проблемы несколько сложнее, нежели первый.

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