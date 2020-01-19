"Есть тревога... понимаю": Путина попросили остаться на третий срок. Президент ответил примером из 80-х

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге ветеран ВОВ Анатолий Климов попросил главу государства внести изменение в статью Конституции о сроках пребывания президента на посту. А именно чтобы этот срок не был ограничен.

Путин ответил, что понимает тревогу людей за стабильность государства. Однако вместе с тем главе государства не хотелось бы повторения истории СССР середины 80-х годов. Президент напомнил, как в те годы руководители государства уходили, не обеспечивая необходимые условия для трансформации власти.

"К такой ситуации возвращаться не хочется", - сказал Путин.

Вместе с тем он поблагодарил ветерана за его предложение. Путин подчеркнул, что слова Климова - это, по сути, оценка работы президента России.