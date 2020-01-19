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"Есть тревога... понимаю": Путина попросили остаться на третий срок. Президент ответил примером из 80-х
19 января 2020, 07:39 • 152 • Политика
Ветеран ВОВ попросил Путина изменить Конституцию, сделав срок пребывания президента на посту неограниченным. "Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию в середине 80-х годов, когда руководители государства уходили, не обеспечивая необходимые условия для трансформации этой власти", - ответил глава государства.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге ветеран ВОВ Анатолий Климов попросил главу государства внести изменение в статью Конституции о сроках пребывания президента на посту. А именно чтобы этот срок не был ограничен.
Путин ответил, что понимает тревогу людей за стабильность государства. Однако вместе с тем главе государства не хотелось бы повторения истории СССР середины 80-х годов. Президент напомнил, как в те годы руководители государства уходили, не обеспечивая необходимые условия для трансформации власти.
Вместе с тем он поблагодарил ветерана за его предложение. Путин подчеркнул, что слова Климова - это, по сути, оценка работы президента России.
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