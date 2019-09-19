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"Есть только те, кто не желает линий разграничений": Волкер не нашел желающих быть частью России

19 сентября 2019, 04:39  •  124 • В мире
Американский спецпредставитель по Украине сделал свои выводы, не бывая на полуострове, о Крыме. "Есть люди, которые хотели бы, чтобы не было линий разграничения", - сказал он.
Спецпредставитель Белого дома по Незалежной высказал громкую мысль, для которой, по сути, нет никаких доводов. В частности, заявил он, на территории Донбасса, в Грузии и Крыму, на его взгляд, нет желающих стать частью России.
В своей речи он умело подражает и украинской риторике, подчеркивая, что "на оккупированных территориях" нет жителей, которые хотят быть с Россией, передает "Утро.ру".
"Здесь есть люди, которые хотели бы, чтобы не было линий разграничения", – заявил Волкер.
Кроме того, американец упоминает и о Грузии. По его словам, сейчас страна развивается как "сильная, здоровая демократия". Он не преминул подчеркнуть, что она является привлекательным полем для людей "на оккупированных территориях".
По всей видимости, украинскому спецпредставителю США следует запомнить, что по итогам приходившего в Крыму референдума большинство местных жителей выступило за воссоединение с Россией. И в Москве неоднократно напоминали западным партнерам, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права и что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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