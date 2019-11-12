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"Есть только одна дорога в будущее": Поклонская объяснила, почему "игра дуэтом на скрипке" с США не поможет Европе

12 ноября 2019, 01:24  •  82 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что готова подписаться под каждым словом своего коллеги из Германии. Ранее депутат бундестага Антон Фризен заявил, что Германии нужно в полной мере возобновить отношения с Россией. По словам представителя "Альтернативы для Германии", США почти ничего не потеряли от санкций, а Европа сильно пострадала. "Есть только одна дорога в будущее", - высказалась Поклонская и объяснила, почему "игра дуэтом на скрипке" с США не поможет Европе.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в своем телеграм-канале, что она готова подписаться под каждым словом своего коллеги из Германии.
"Для всех здравомыслящих людей очевидно, что единственные реальные последствия санкций - деградация экономических связей между Европой и Россией, - отметила Поклонская. - В политическом плане в данной ситуации больше проиграл Евросоюз, продемонстрировавший всему миру своё ограниченное влияние на континенте".
Она также напомнила, что буквально за последний век ещё одна попытка "поиграть" в американских спутников для европейцев обернулась тем, что они попросту утратили контроль над ситуацией.
"Разбираться с последствиями предстоит ещё минимум лет 10, но, как говорится, нет худа без добра, а большое видится на расстоянии, - заметила депутат. - У Евросоюза есть только одна дорога в будущее - вместе с Россией".
Она также отметила, что американские "друзья" в любом случае попытаются обыграть европейцев. Даже если последние "очень хотят с представителями США "сыграть дуэтом на скрипке".
Ранее, напомним, в интервью РИА Новости депутат бундестага Антон Фризен сказал, что санкции, которые США и ЕС ввели против России, никак не могут повлиять на фактический статус полуострова. Крым навсегда останется российским, "это реальное положение дел".
По словам депутата бундестага, инициатором всех антироссийских мер были США. Однако эта страна меньше всего потеряла от санкций, в том числе в плане безопасности. Антон Фризен констатировал факт: санкции не достигли своих целей.

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