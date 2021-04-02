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"Есть телевизор - подайте трибуну": На Украине запросили технику для вещания на Донбасс и Крым

02 апреля 2021, 19:35  •  50 • Политика
В "Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" - есть на Украине и такое - предлагают инициировать разработку комплексной целевой программы по обеспечению стабильного украинского вещания на уязвимых территориях. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам той самой "реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Алексей Резников, сообщило украинское бюро "Интерфакса".
"Мы очень просим парламент поддержать момент, когда будет проходить корректировка госбюджета на 2021 год, и увеличить финансирование вещателей до 100 миллионов гривен, в частности дать нам возможность профинансировать ещё 50 миллионов гривен, чтобы мы обеспечили эффективно вещание как на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей, так и на оккупированный Крым и Севастополь", - сказал Резников.
Министр отметил, что речь идёт также о граничащих с Россией регионах, в частности Черниговской, Харьковской и других областях, "поскольку они находятся в зоне влияния кремлёвской пропаганды". Вице-премьер также отметил, что настало время расширить "поле битвы" в юридической плоскости в контексте информационного пространства.
Резников добавил, что в Крыму и в Донбассе "захвачено" большое количество украинских частотных ресурсов и кабельных сетей. Так, в Крыму и Севастополе были "захвачены" 503 частоты, на которые ранее были выписаны украинские лицензии для телевизионного и радиовещания. Утратили возможность осуществлять деятельность 58 операторов программных услуг и 12 вещателей. Как считают в украинском кабмине, этот ресурс используется вместо Украины и против Украины, в том числе путём ретрансляции российских федеральных каналов.
В то же время вице-премьер отметил, что Украине необходимо инвестировать в технику, которая обеспечивает информационный суверенитет государства.

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