"Есть там и вопросы безопасности": Путин обратил внимание Совбеза на защиту России и Белоруссии

Путин обратил внимание Совета безопасности на защиту России и Белоруссии. По его словам, в "бурно меняющемся мире" эти вопросы необходимо прорабатывать.

Президент России Владимир Путин начал заседание Совбеза с упоминания о завершившихся недавно переговорах с Белоруссией по интеграционным процессам. При этом он особое внимание уделил вопросу безопасности.

Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему,

- отметил глава государства.

Напомним, что совсем недавно Россия и Белоруссия провели совместные военные учения "Запад-2021", которые закончились 15 сентября. В них приняли участие около 200 тыс. военных. А также было задействовано до 760 единиц техники и 15 кораблей.

Целью учений было отработать отражения атаки с западного направления. Эта угроза с каждым годом становится всё более актуальной из-за постоянно смещающихся к границам России и Белоруссии баз НАТО.