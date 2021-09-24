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"Есть там и вопросы безопасности": Путин обратил внимание Совбеза на защиту России и Белоруссии
24 сентября 2021, 15:40 • 85 • Политика
Путин обратил внимание Совета безопасности на защиту России и Белоруссии. По его словам, в "бурно меняющемся мире" эти вопросы необходимо прорабатывать.
Президент России Владимир Путин начал заседание Совбеза с упоминания о завершившихся недавно переговорах с Белоруссией по интеграционным процессам. При этом он особое внимание уделил вопросу безопасности.
- отметил глава государства.
Напомним, что совсем недавно Россия и Белоруссия провели совместные военные учения "Запад-2021", которые закончились 15 сентября. В них приняли участие около 200 тыс. военных. А также было задействовано до 760 единиц техники и 15 кораблей.
Целью учений было отработать отражения атаки с западного направления. Эта угроза с каждым годом становится всё более актуальной из-за постоянно смещающихся к границам России и Белоруссии баз НАТО.
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