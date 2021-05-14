"Есть такой риск": чего добивается Израиль, бросая сотни ракет на сектор Газа

Палестино-израильский конфликт разгорается всё сильнее, в то же время, стороны заявили о готовности перейти к переговорам. Тем не менее, число выпущенных ракет в секторе Газа не уменьшается. Так чего добивается Израиль? Эксперты полагают, что создания определённой ситуации. Однако есть риск, что дело дойдёт до интернационализации.

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу. В свою очередь, Армия обороны Израиля на официальной странице в Twitter сообщила, что система ПВО "Железный купол" некоторое время назад "перехватила беспилотный летательный аппарат", который направлялся из сектора Газа в сторону Израиля.

Противостояние нарастает. Но нет ли риска, что палестино-израильский конфликт перерастёт в ещё более серьёзную войну? Царьград в беседе с экспертами пытается разобраться в ситуации.

Так, политолог, востоковед Карине Геворгян считает, что следствием нарастания конфликта может стать "даже интернационализации":

Есть такой риск, в этих условиях он возникает. Хотя, с другой стороны, я считаю, что и Израиль, и палестинская сторона, заинтересованы в ускорении и в успехе переговоров. Пока мы наблюдаем взаимные ответы на ракетные обстрелы. И я полагаю израильтяне хотят создать ситуацию, при которой риски минимизируются. Дело в том, что это всё происходит внутри сектора Газа. И пока угроза серьёзная. Я прочитала, что к вчерашнему дню были выпущены около 1000 ракет. И "Железный купол", то есть, система, которая защищает Израиль, не со всеми справилась. Что показало ненадёжность, хотя они очень ею хвастались. Поэтому думаю может быть даже активизация переговоров с посредниками. Потому что обе стороны заявили, что они к ним готовы к взаимодействию даже в условиях обострения.

Но кто будет посредником? Карине Геворгян напоминает, что помочь вызвались египетские власти. В целом же, она полагает, что сработает "ближневосточная четвёрка". Большую роль в урегулировании, безусловно, будут играть и Россия, и США: