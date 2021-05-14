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"Есть такой риск": чего добивается Израиль, бросая сотни ракет на сектор Газа
14 мая 2021, 12:45 • 17 • Политика
Палестино-израильский конфликт разгорается всё сильнее, в то же время, стороны заявили о готовности перейти к переговорам. Тем не менее, число выпущенных ракет в секторе Газа не уменьшается. Так чего добивается Израиль? Эксперты полагают, что создания определённой ситуации. Однако есть риск, что дело дойдёт до интернационализации.
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу. В свою очередь, Армия обороны Израиля на официальной странице в Twitter сообщила, что система ПВО "Железный купол" некоторое время назад "перехватила беспилотный летательный аппарат", который направлялся из сектора Газа в сторону Израиля.
Противостояние нарастает. Но нет ли риска, что палестино-израильский конфликт перерастёт в ещё более серьёзную войну? Царьград в беседе с экспертами пытается разобраться в ситуации.
Так, политолог, востоковед Карине Геворгян считает, что следствием нарастания конфликта может стать "даже интернационализации":
Но кто будет посредником? Карине Геворгян напоминает, что помочь вызвались египетские власти. В целом же, она полагает, что сработает "ближневосточная четвёрка". Большую роль в урегулировании, безусловно, будут играть и Россия, и США:
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