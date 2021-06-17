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"Есть такой инструмент": Бородай объяснил, как противостоять угрозе НАТО
17 июня 2021, 22:45 • 83 • Политика
Политик и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал, как Россия может противостоять угрозе НАТО.
Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай уверен, что Россия в состоянии отодвинуть от своих границ угрозу приближения баз НАТО.
- заявил Бородай в эфире телепрограммы.
По словам экс-премьер-министра ДНР в 2014 году, "война, пусть она не объявлена, но она уже идёт". Бородай уверен, что у "России есть большое количество разнообразных средств давления на Запад".
- заявил председатель правления Союза добровольцев Донбасса.
Бородай отметил, что как только "Россия проявляет свою волю, как только Россия становится сильным и самостоятельным государством, Запад сразу же вводит санкции и ведёт объявленную или необъявленную войну".
По словам политика, "это норма, к этому надо привыкнуть и с этим надо работать".
"А ответить надо очень просто. Есть такой инструмент, неоднократно применённый, - референдум. Отодвинуть границы НАТО можно. Дело в том, что есть великий русский народ, который после развала Советского Союза оказался в ситуации разделённого народа", - заявил Бородай.
- резюмировал Бородай.
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