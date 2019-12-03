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"Есть ряд условий по Сирии…": Эрдоган пошёл на шантаж НАТО

03 декабря 2019, 20:54  •  104 • Политика
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать планы НАТО по защите стран Балтии. И заявил, что такая поддержка возможна, если НАТО выполнит ряд условий по Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает силы самообороны сирийских курдов террористическими, сообщают РИА Новости. "Вчера я говорил с президентом Польши, и он сказал: не сойтись ли нам вместе со странами Балтии. Я ответил: с удовольствием, почему бы и нет", - рассказал Эрдоган. "Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которые мы считаем таковыми и с которыми ведём борьбу, мы будем против любых шагов, предпринимаемых НАТО", - добавил президент Турции журналистам перед вылетом на саммит в Лондоне.
Также турецкий президент заявил, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям Турции со странами НАТО. Эрдоган напомнил, что Россия - это один из главных партнёров Турции. А также "один из важнейших игроков на мировой арене".
На саммите будут обсуждаться отношения членов НАТО с Россией и Китаем, рассказал журналистам Эрдоган. А Турция поддерживает продуктивное взаимодействие с Китаем, считая его "восходящей силой". Россия же - один из основных игроков в нашем регионе и на международной арене, добавил Эрдоган.
Напомним, саммит НАТО пройдёт в Лондоне 3-4 декабря. Как сообщили в Анкаре, Эрдоган надеется провести двусторонние встречи с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, а также с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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