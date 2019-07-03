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"Есть решение суда": Генпрокуратура Украины грозит экс-главе администрации Януковича задержанием
03 июля 2019, 07:54 • 70 • В мире
Во вторник, 2 июня, ЦИК Украины, согласно решению суда, зарегистрировал бывшего главу администрации Виктора Януковича Андрей Клюев в качестве кандидата на выборы в Верховную раду. Однако почти сразу стало известно о том, что в том случае, если Клюев вернется на территорию страны, то он сразу будет задержан.
Как заявили в Генпрокуратуре Украины, Андрей Клюев в настоящее время находится в розыске, поскольку подозревается в "незаконном препятствовании проведению митингов" на Майдане, сопровождающимся физическим насилием.
Кроме того, ему вменяют "организацию превышения служебных полномочий" работниками правоохранительных органов.
В апреле 2016 года, по представлению Украины, Андрей Клюев был объявлен в розыск по линии Интерпола, однако в марте 2017 года был исключен из розыскной базы международной организации.
Отвечая на вопрос о том, будет ли задержан Клюев после возвращения на Украину, начальник управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк дал положительный ответ.
Напомним, решение о том, что экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев имеет право баллотироваться на парламентских выборах, принял Кассационный административный суд при Верховном суде Украины.
Ранее ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата, поскольку Клюев не жил на Украине последние пять лет (обязательное для регистрации условие). Аналогичное решение было принято и в отношении блогера Анатолия Шария, которому суд также разрешил принять участие в выбора в Раду.
Эти решения суда, а затем и ЦИК спровоцировали протестные акции. На очередной Майдан народ начал созывать в том числе экс-президент Петр Порошенко, который заявил, что Украина должна двигаться в Европу и бороться с российским реваншизмом.
В итоге тысяч человек (точное количество неизвестно) пришли на майдан Незалежности и к зданию Украинского дома на Европейской площади, куда президент Владимир Зеленский намерен перевести свой офис.
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