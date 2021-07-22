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"Есть "красная линия": Лукашенко рассказал о темах переговоров с Путиным

22 июля 2021, 00:30  •  94 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об основных темах на переговорах с президентом России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основные темы его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В интервью телеканалу Sky News Arabia он напомнил, что за последний год несколько раз встречался с главой России.
Нас связывают долгие и крепкие узы дружбы. Наши страны объединяет единая система обороны. Есть разногласия по некоторым проблемам, однако есть "красная линия", которую мы никогда не переступим,
- отметил Лукашенко.
Россия остаётся основным партнёром для Минска, подчеркнул лидер Белоруссии.
На последней встрече с Путиным в Петербурге, которая длилась 5 часов, они обсудили вопросы безопасности, экономики и пандемию COVID-19, передаёт "РИА Новости".

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