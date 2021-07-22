"Есть "красная линия": Лукашенко рассказал о темах переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об основных темах на переговорах с президентом России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основные темы его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью телеканалу Sky News Arabia он напомнил, что за последний год несколько раз встречался с главой России.

Нас связывают долгие и крепкие узы дружбы. Наши страны объединяет единая система обороны. Есть разногласия по некоторым проблемам, однако есть "красная линия", которую мы никогда не переступим,

- отметил Лукашенко.

Россия остаётся основным партнёром для Минска, подчеркнул лидер Белоруссии.

На последней встрече с Путиным в Петербурге, которая длилась 5 часов, они обсудили вопросы безопасности, экономики и пандемию COVID-19, передаёт "РИА Новости".