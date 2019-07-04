"Есть право протестовать": Из-за бездействия полиции в ситуацию с беспорядками в Израиле вынужден вмешаться Нетаньяху

Протесты в Израиле продолжались более двух суток. Устроили их члены эфиопской общины, которые заявили, что убитый выходец Эфиопии стал жертвой произвола полиции. В то же время сам полицейский утверждал, что был вынужден применить оружие, поскольку погибший оказал неповиновение.

При этом полиция не оказала сопротивления демонстрантам. Во время пресс-конференции Эрдан заявил, что это был приказ. "Полиция приложила все возможные усилия для того, чтобы позволить демонстрантам выразить свою боль и выкрикнуть свой крик. Сотрудники реагировали сдержанно и мягко, чтобы не скатываться в насильственные столкновения, которые, не дай бог, могли привести к новому членовредительству, физическому ущербу для гражданских лиц и для сотрудников полиции", - цитирует его 9TV.

Комментируя последствия беспорядков, отразившихся на простых израильтянах, он заявил, что его это "очень огорчает". В итоге к эфиопской общине обратился Биньямин Нетаньяху. Впрочем, он тоже предпочел придерживаться мягкого подхода к протестующим. "Прошу вас об одном - прекратите перекрывать дороги. Мы государство закона, мы не потерпим перекрытия дорог", - передает его слова РИА Новости.

По данным агентства, в девятимиллионном Израиле живут около 130 тысяч выходцев из Эфиопии и их потомков, которые исповедуют иудаизм или были на своей "географической родине" принудительно обращены в христианство. Они часто жалуются на дискриминацию и полицейскую жестокость, отвечая на наиболее резонансные случаи массовыми протестами.