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"Есть потенциальная опасность новых споров": Президент Армении попросил Путина помочь с границей
08 декабря 2020, 22:25 • 58 • Политика
Президент Армении Армен Саркисян обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в демаркации границ с Азербайджаном. По его словам, существует потенциальная опасность новых споров вокруг Карабаха.
Об этом во вторник заявила пресс-служба администрации президента Армении. Она отметила, что, пока вопрос о границах остаётся открытым, опасность возобновления вооружённого конфликта будет сохраняться.
Саркисян также поблагодарил Путина за помощь в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, документ предполагает создание в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, задача которого - следить, чтобы стороны не нарушали перемирие.
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