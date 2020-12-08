Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

"Есть потенциальная опасность новых споров": Президент Армении попросил Путина помочь с границей

08 декабря 2020, 22:25  •  58 • Политика
Президент Армении Армен Саркисян обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в демаркации границ с Азербайджаном. По его словам, существует потенциальная опасность новых споров вокруг Карабаха.
Об этом во вторник заявила пресс-служба администрации президента Армении. Она отметила, что, пока вопрос о границах остаётся открытым, опасность возобновления вооружённого конфликта будет сохраняться.
Президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации, чтобы исключить дальнейшую напряжённость и негативное развитие событий, - говорится в сообщении.
Саркисян также поблагодарил Путина за помощь в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, документ предполагает создание в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, задача которого - следить, чтобы стороны не нарушали перемирие.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
08 декабря 2020, 11:25
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
08 декабря 2020, 13:15
Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
08 декабря 2020, 02:15
"Остался последний шаг": Кто и почему сменит Шувалова на посту главы ВЭБ - мнение политолога
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
05 декабря 2020, 03:40
Глава форума в Давосе глобалист Клаус Шваб и его планы "упразднить человека"
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.