"Есть потенциальная опасность новых споров": Президент Армении попросил Путина помочь с границей

Об этом во вторник заявила пресс-служба администрации президента Армении. Она отметила, что, пока вопрос о границах остаётся открытым, опасность возобновления вооружённого конфликта будет сохраняться.

Президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации, чтобы исключить дальнейшую напряжённость и негативное развитие событий, - говорится в сообщении.

Саркисян также поблагодарил Путина за помощь в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, документ предполагает создание в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, задача которого - следить, чтобы стороны не нарушали перемирие.