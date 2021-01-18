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"Есть планы по ведению войны": Выпад ВМС США в сторону России расшифровал русский адмирал
18 января 2021, 22:55 • 88 • Политика
Выпад ВМС США в сторону России расшифровал русский адмирал Валентин Селиванов: "Есть планы по ведению войны". Ранее американский военачальник назвал РФ и Китай главной угрозой для Штатов в Мировом океане.
Адмирал, бывший командующий легендарной Средиземноморской 5-й оперативной эскадрой (ОПЭСК) Валентин Селиванов оценил заявление начальника штаба ВМС США адмирала Майкла Гилдея, который назвал РФ и Китай главными угрозами для Штатов в Мировом океане.
Американский военачальник представил новый навигационный план на ближайшие десятилетия. В документе подчёркивается, что США необходимо, для того чтобы сохранить здоровье своих граждан, усиливать собственные позиции, ещё больше денег вливать в вооружения, в том числе в подлодки, эсминцы, ракетоносцы и так далее.
Селиванов в интервью для телеканала Царьград признался, что видит в словах Гилдея откровенный намёк избранному американскому лидеру Джо Байдену.
Он добавил, что для таких целей очень удобно педалировать тему России и Китая. Так намёк Гилдея звучит куда ярче и эффективнее.
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