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"Есть планы по ведению войны": Выпад ВМС США в сторону России расшифровал русский адмирал

18 января 2021, 22:55  •  88 • Политика
Выпад ВМС США в сторону России расшифровал русский адмирал Валентин Селиванов: "Есть планы по ведению войны". Ранее американский военачальник назвал РФ и Китай главной угрозой для Штатов в Мировом океане.
Адмирал, бывший командующий легендарной Средиземноморской 5-й оперативной эскадрой (ОПЭСК) Валентин Селиванов оценил заявление начальника штаба ВМС США адмирала Майкла Гилдея, который назвал РФ и Китай главными угрозами для Штатов в Мировом океане.
Американский военачальник представил новый навигационный план на ближайшие десятилетия. В документе подчёркивается, что США необходимо, для того чтобы сохранить здоровье своих граждан, усиливать собственные позиции, ещё больше денег вливать в вооружения, в том числе в подлодки, эсминцы, ракетоносцы и так далее.
Селиванов в интервью для телеканала Царьград признался, что видит в словах Гилдея откровенный намёк избранному американскому лидеру Джо Байдену.
Это обычное давление на правительство, на нового президента, чтобы больше выделяли средств им, чтобы морякам жилось ещё лучше. То есть это, скорее, не популистская, а лоббистская риторика. У лобби военно-промышленного комплекса и Пентагона есть свои планы - по обороне, по ведению войны. У них чётко расписано, где сколько нужно авианосцев, подводных лодок, кораблей. Где-то не хватает того-то, где-то - чего-то другого. Поэтому данный адмирал и выбивает дополнительные средства, напоминает, чтобы Минобороны не обделяли и в том числе военно-морской флот, - пояснил собеседник "Первого русского".
Он добавил, что для таких целей очень удобно педалировать тему России и Китая. Так намёк Гилдея звучит куда ярче и эффективнее.
Американские ВМС, по нашим оценкам, одни из самых мощных в мире. Тут никуда не денешься. Но военачальники ищут ещё более хорошей жизни и, чувствуя растущую силу флота и КНР, и РФ, они используют это обстоятельство как благоприятный способ добиться желаемого, - подытожил Селиванов.

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