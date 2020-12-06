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"Есть одна санкция…": Экс-президент Украины предложил ударить по всей России разом
06 декабря 2020, 15:25 • 257 • Политика
Экс-президент Украины Леонид Кравчук, ныне возглавляющий делегацию Незалежной в контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе, предложил ударить по всей России разом новым экономическим ограничением: "Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим…".
Первый президент Украины Леонид Кравчук, ныне возглавляющий делегацию Незалежной в контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе, выступил с предложением по введению новых экономических ограничений, направленных против России.
Так, в эфире телеканала "Украина 24" экс-лидер страны заявил, что Россию нужно отключить от международной расчётной системы SWIFT.
Он подчеркнул, что данная мера нанесёт удар именно по государству, а не по отдельным лицам во власти. По мнению Кравчука, данное ограничение может существенно ослабить российскую экономику.
До этого он уже предупреждал, что украинское руководство будет выступать за применение новых санкций в отношении Москвы, если ситуация в Донбассе не разрешится до истечения 2020-го.
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