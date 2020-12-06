"Есть одна санкция…": Экс-президент Украины предложил ударить по всей России разом

Первый президент Украины Леонид Кравчук, ныне возглавляющий делегацию Незалежной в контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе, выступил с предложением по введению новых экономических ограничений, направленных против России.

"Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим…" - заметил он.

Так, в эфире телеканала "Украина 24" экс-лидер страны заявил, что Россию нужно отключить от международной расчётной системы SWIFT.

Он подчеркнул, что данная мера нанесёт удар именно по государству, а не по отдельным лицам во власти. По мнению Кравчука, данное ограничение может существенно ослабить российскую экономику.

До этого он уже предупреждал, что украинское руководство будет выступать за применение новых санкций в отношении Москвы, если ситуация в Донбассе не разрешится до истечения 2020-го.