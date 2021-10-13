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"Есть, о чем подумать": Путин рассказал, как едва не заболел COVID-19

13 октября 2021, 21:35  •  24 • Политика
Путин заявил, что не заразился COVID-19 благодаря вакцинации. "В этой связи есть, о чем подумать", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин заявил, что не боится заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 во время своих поездок, так как сделал прививку "Спутником V". Информация прозвучала во время выступления главы государства на Российской энергетической неделе.
Путин отметил, что его работу в поездках обеспечивает более 100 человек. И недавно некоторые из них заразились коронавирусом. Президент отметил, что тоже мог заболеть COVID-19, но этого не произошло благодаря вакцинации.
Как специалисты уже точно говорят, из-за защиты, которую обеспечила наша прививка, вакцина "Спутник V",
- уточнил глава государства.
Он добавил, что в этой связи есть, о чем подумать.
Напомним, что не так давно президент России действительно был вынужден уйти на самоизоляцию, так как человек из его близкого окружения заразился коронавирусом. Сам глава государства не заболел.

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