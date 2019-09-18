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"Есть независимые разведданные": Столтенберг обвинил Россию в разработке новых ядерных ракет

18 сентября 2019, 05:54  •  87 • В мире
Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения с ядерным потенциалом. С таким обвинением выступил глава НАТО, сославшись на некие "независимые разведданные".
Выступая в Багдаде, где генсек альянса в настоящее время находится с официальным визитом, Столтенберг заявил, что новые ракетные вооружения, которые якобы "разрабатывает и развертывает" Россия, нарушают ДРСМД, из которого в августе вышли Соединенные Штаты.
"Эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия", - утверждает Йенс Столтенберг.
В очередной раз глава НАТО сообщил, что выход США из Договора был полностью поддержан союзниками по альянсу, поскольку основным требованием Вашингтона было "возвращение России к соблюдению ДРСМД", чего она "не сделала". И вот теперь Москва якобы "продолжает нарушать этот договор", пишет "РИА Новости".
При этом, ссылаясь на некие "независимые разведданные", как и обычно, никаких доказательств своим словам Столтенберг не привел.
Напомним, с таким заявлением Йенс Столтенберг выступает не в первый раз. На одно из подобных его выступлений 13 сентября ответило Минобороны России, сообщив, что Москва, в отличие от Вашингтона, не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.
В оборонном ведомстве еще раз напомнили, что за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности несут ответственность именно Соединенные Штаты, которые первые заявили о выходе из ДРСМД. И это сразу создало серьезные риски для международной безопасности.

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