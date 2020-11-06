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"Есть неправильные протесты": Facebook применил санкции к сторонникам Трампа
06 ноября 2020, 12:10 • 18 • Политика
Социальная сеть Facebook применила санкции к сторонникам Дональда Трампа, удалив группу с 360 000 подписчиков. Речь идёт о Stop the Steal ("Остановим кражу"). "Есть неправильные протесты", - иронизируют русскоязычные пользователи интернета.
В "Остановим кражу" люди обсуждали акции протеста с целью остановить подсчёт голосов после выборов президента США. Причина блокировки группы - "призывы к насилию".
"Демократия такая вот штука - есть правильные протесты, а есть неправильные протесты", - написал автор Telegram-канала "Голос Мордора".
Скриншот: Telegram/@golosmordora
Представитель Facebook Анди Стоун прокомментировал блокировку. По его словам, члены группы стремились выставить избирательный процесс нелегитимным.
"Мы видели тревожные призывы к насилию", - цитирует Стоуна информационное агентство NPR.
Создателем "Остановим кражу" является организация Women for America First, члены которой поддерживают Дональда Трампа. Только 5 октября в группу добавилось 25 тысяч новых подписчиков.
Сторонники Трампа используют хэштег с названием группы при публикации в социальных сетях информации о подсчёте голосов в различных штатах, а также о фактах вбросов, которые, по их мнению, происходят.
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