"Есть неправильные протесты": Facebook применил санкции к сторонникам Трампа

В "Остановим кражу" люди обсуждали акции протеста с целью остановить подсчёт голосов после выборов президента США. Причина блокировки группы - "призывы к насилию".

"Демократия такая вот штука - есть правильные протесты, а есть неправильные протесты", - написал автор Telegram-канала "Голос Мордора".

Скриншот: Telegram/@golosmordora

Представитель Facebook Анди Стоун прокомментировал блокировку. По его словам, члены группы стремились выставить избирательный процесс нелегитимным.

"Мы видели тревожные призывы к насилию", - цитирует Стоуна информационное агентство NPR.

Создателем "Остановим кражу" является организация Women for America First, члены которой поддерживают Дональда Трампа. Только 5 октября в группу добавилось 25 тысяч новых подписчиков.

Сторонники Трампа используют хэштег с названием группы при публикации в социальных сетях информации о подсчёте голосов в различных штатах, а также о фактах вбросов, которые, по их мнению, происходят.