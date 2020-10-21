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"Есть некий скрытый замысел": Турция не просто так бежит с сирийской базы - военкор

21 октября 2020, 21:05  •  130 • Политика
Военкор Роман Сапоньков считает, что Турция не просто так бежит с сирийской базы. Заявления из Анкары о том, что военный объект в районе города Мурек якобы потерял свою стратегическую ценность, убедительными журналисту не показались: "Есть некий скрытый замысел".
Военный журналист Роман Сапоньков прокомментировал добровольную сдачу армией Турции своей базы, расположенной у города Мурек в Сирии.
В Анкаре утверждают, что эта точка перестала быть выгодной, поэтому ВС страны оттуда уходят. Колонна военной техники покинула объект, долгое время находившийся в окружении сирийских войск, под конвоем российской военной полиции. Этот процесс запечатлел на видео военкор Олег Блохин. Ролики появились в его Telegram-канале.
Сапоньков заметил, что район, который оставили турки, представляет стратегическое значение, поскольку через него пролегает важнейшая транспортная артерия.
Мурек находится на трассе М5, это стратегическая дорога, соединяющая всю страну: с севера от Алеппо и до юга - до самого Дамаска и далее к иорданской границе. Поэтому контроль над этой трассой и возможность перемещения грузов по ней крайне важны. Когда в прошлом году - в начале этого шла кампания по выдавливанию боевиков вглубь Идлиба, вмешались турки. Сирийское руководство запустило по М5 снабжение группировки, но дорога ещё находилась под практически прямым огневым воздействием, в результате турки нанесли жесточайший урон подразделениям САР с этих своих позиций. Поэтому непонятно, почему Турция сейчас выходит оттуда. Но точно не потому, что этот район якобы стратегически невыгоден, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он выразил уверенность, что на то есть некие другие причины. Эксперт, в частности, не исключил, что данный шаг может быть связан с ситуацией в Нагорном Карабахе. Впрочем, предложить какую-то конкретную версию он пока затруднился.
Это странно, потому что ни международными договорённостями, ни логикой уход турок оттуда не объяснить. То есть явно какой-то замысел у них имеется, но какой - пока непонятно. Вряд ли это угрозы военного поражения со стороны сирийской армии. Будем смотреть в динамике, что произойдёт в ближайшее время, - подытожил военкор.

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