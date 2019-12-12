"Есть на английском": В Кремле отреагировали на ложь Украины в переводе итогового документа "нормандского саммита"

Глава ДНР Денис Пушилин обвинил офис президента Украины Владимира Зеленского в фальсификации перевода коммюнике по итогам встречи "нормандской четвёрки" в Париже и потребовал опубликовать полный текст документа на разных языках, чтобы избежать вранья и вставок. Данное заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, основной текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском языке. Как он звучит на других языках, на самом деле, не так важно, так как отталкиваться всё равно будут от английской версии документа.

Напомним, что вопросы к украинскому переводу возникли после его сравнения с английской и русской версией. В ДНР заметили, что из текста исчезло упоминание о законе об особом статусе Донбасса. В украинской версии документа говорится просто об особом статусе, без его привязки к необходимости принятия соответствующего закона.