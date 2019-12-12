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"Есть на английском": В Кремле отреагировали на ложь Украины в переводе итогового документа "нормандского саммита"
12 декабря 2019, 03:09 • 64 • Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины. Речь идёт об искажениях в украинском переводе итогового документа "нормандского саммита". "Референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском", - напомнил пресс-секретарь президента России.
Глава ДНР Денис Пушилин обвинил офис президента Украины Владимира Зеленского в фальсификации перевода коммюнике по итогам встречи "нормандской четвёрки" в Париже и потребовал опубликовать полный текст документа на разных языках, чтобы избежать вранья и вставок. Данное заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, основной текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском языке. Как он звучит на других языках, на самом деле, не так важно, так как отталкиваться всё равно будут от английской версии документа.
Напомним, что вопросы к украинскому переводу возникли после его сравнения с английской и русской версией. В ДНР заметили, что из текста исчезло упоминание о законе об особом статусе Донбасса. В украинской версии документа говорится просто об особом статусе, без его привязки к необходимости принятия соответствующего закона.
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