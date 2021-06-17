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"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
17 июня 2021, 20:55 • 198 • Политика
Госкомпании помахали России рукой, разместив свои дочерние компании в зарубежных офшорах. Ситуацию оценил Юрий Пронько: "Есть лохи, а есть нечто". Однако теперь ситуация может серьёзно измениться.
Дочерние компании "Газпрома" рассматривают возможность перерегистрации своих зарубежных холдингов в российские внутренние офшоры, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
К такому решению "Газпром" подталкивает денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, где у компании зарегистрированы ключевые дочерние структуры.
Они могут "переехать" в российские офшоры - специальные административные районы в Калининграде или на острове Русский во Владивостоке, подчеркнул ведущий Царьграда.
Он, однако, обратил внимание, что абсолютное большинство отечественных компаний, относящихся к некрупному бизнесу, платят все налоги на общих основаниях. В это же время некоторые госкомпании и связанные с ними структуры выводят в офшорные юрисдикции активы и снижают своё налогообложение.
Теперь же - по мере процесса деофшоризации - они задумались о возвращении в юрисдикцию России. Но и то на особых условиях, указал Пронько:
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