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"Есть ли у вас план, мистер Фикс?": В Сети оценили "план Б" Зеленского по Донбассу
11 октября 2019, 03:09 • 67 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "плане Б" по урегулированию конфликта в Донбассе. "У каждого украинского президента есть "план Б", - прокомментировали его заявление в соцсетях.
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе на пресс-марафоне в Киеве. Его слова высмеяли пользователи соцсети Twitter.
Напомним, что, по словам телеведущей и журналистки Ольги Скабеевой, президент Украины в качестве запасного плана собирается полностью изолировать Донбасс.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba
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