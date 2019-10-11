"Есть ли у вас план, мистер Фикс?": В Сети оценили "план Б" Зеленского по Донбассу

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе на пресс-марафоне в Киеве. Его слова высмеяли пользователи соцсети Twitter.

"Да ладно, у каждого Украинского президента есть план Б. У кого-то это Ростов, у кого-то Вашингтон, у кого-то Израиль..." - комментирует "Радио Стыдоба".

"Есть ли у вас план, мистер Фикс? (с)", - вспоминает крылатую фразу из мультфильма Юнкер-Кадет @t41oybtptif1Pnz.

"Меня больше беспокоит, что у президента есть план..." - пишет @dabkor, намекая на то, что украинский президент имел в виду наркотики.