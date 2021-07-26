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"Есть ли у Путина двойники": Зыгарь расстроил украинцев, отвечая на скандальный вопрос

26 июля 2021, 04:25  •  102 • Политика
Михаил Зыгарь расстроил украинскую аудиторию, привыкшую верить в конспирологические версии - например, о существовании нескольких Путиных. "Есть ли у Путина двойники?" - спросил Дмитрий Гордон в интервью с Зыгарем.
Журналист Дмитрий Гордон в интервью с писателем Михаилом Зыгарем в том числе говорил о двойниках Путина. И ответ на поставленный вопрос получил несенсационный:
- Есть ли у Путина двойники? И если да, то сколько? - спросил Гордон.
Зыгарь, казалось, ответил одним взглядом. Подумав, задал встречный вопрос:
- Если бы у вас был двойник, вы бы нормально себя чувствовали? Спокойно бы уезжали из города на дачу?
- Я бы не уезжал, - ответил Гордон. - На дачу бы уезжал двойник.
- Хорошо. А спокойно бы вы отпускали двойника на дачу? Он же может там такого наделать...
Дмитрий Гордон предположил, что на встречу с условными рабочими завода он бы своего двойника отпускал спокойно. Однако и эта аргументация Зыгаря не устроила:
- Всё остальное время где бы вы его держали? - спросил писатель у Гордона.
- В темнице...
- А это значит, что когда он выйдет из темницы, то первым делом он пойдёт и натворит делов, - подчеркнул Зыгарь.
- То есть двойников у Путина нет, - сделал вывод Гордон, на что Зыгарь ответил, что поостерёгся бы делать выводы о близнецах президента, поскольку Путин, как человек, умеющий думать наперёд, вряд ли заведёт себе двойника, ведь это как минимум небезопасно.
Напомним, существует глобальная теория, что у Владимира Путина есть несколько двойников. Каждому в своё время даже имена придумывали. Однако достоверной информации об этом нет. Более того, Путин сам отвечал на вопрос о двойниках, отмечая, что никогда не прибегал к их услугам.
Михаил Зыгарь, добавим, автор книги "Вся кремлёвская рать". В книге Зыгарь говорит об истории России в период правления Владимира Путина с 2000 по 2015 год. Основана книга на интервью с ближайшим кругом президента, документах и открытых источниках - так говорится в описании материала.

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