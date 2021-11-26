"Есть крымский опыт": Военный эксперт указал на уязвимость ВСУ в случае войны с Россией

Доктор военных наук Константин Сивков не исключил попытки Украины втянуть Россию в войну, попытавшись перекрыть границу ДНР и ЛНР с Россией. При этом он указал на важную уязвимость украинской армии в случае полномасштабной войны с нашей страной. Для наглядного примера он напомнил о крымском опыте.

По словам эксперта, Зеленский уже в ближайшее время может попытаться перекрыть границу ДНР и ЛНР с Россией, чтобы вынудить нашу страну войти в полномасштабные боевые действия.

В беседе с Lenta. RU Сивков отметил, что со стороны России в этом случае, вероятнее всего, "сначала будут предприниматься политические меры, дипломатические, экономические санкции", а "после чего Россия вынуждена будет наступать".

"Поэтому и говорит глава украинской разведки Кирилл Буданов, что наша страна нападёт в январе-феврале", - объяснил он.

При этом, по словам эксперта, такой план Киева станет провалом, если Зеленский не сможет добраться до границы - Украина полностью увязнет в боевых действиях, придется вводить все силы ВСУ, "после чего Россия действительно может ударить с севера, окружив и уничтожив армию противника".

"Ну а дальше может быть всё что угодно, вплоть до марша через всю Украину с освобождением от нацизма", - сказал он.

При этом Сивков напомнил о том, что украинская армия в случае большой войны с большой вероятностью имеет одну уязвимость, как показал крымский опыт - многие военные могут перейти на сторону России.