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"Есть кого спасать": Бородай об обмене пленными между Украиной и Россией

30 августа 2019, 19:54  •  6 • Политика
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал о том, что на Украине в плену томятся тысячи русских. "Есть кого спасать", - пояснил он, комментируя переговоры по обмену заключёнными.
Переговорный процесс об обмене заключёнными между Россией и Украиной вызывает много вопросов. Об этом пишет Ura.ru.
Как заявил глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, меры по защите граждан РФ, которых задержали сотрудники СБУ, не являются достаточными. Кроме того, если фамилии украинцев, которых готовят к обмену, хорошо известны, то о тех, кто должен вернуться в Россию, почти не говорят.
"Тот, кто отвечает за пиар этого события в России, всё провалил. Где наши герои? Почему мы их не знаем", - пояснил он.
Непосредственно глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай отметил, что на территории Украины в застенках томятся тысячи простых русских людей, которые не имеют никакого отношения к войне.
"Многие уже погибли в тюрьмах. Но ещё есть кого спасать", - добавил эксперт.
При этом он сомневается, что переговоры между Киевом и Москвой являются сигналом к потеплению отношений, которые якобы могут повредить ДНР и ЛНР.

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