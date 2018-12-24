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"Есть книги, чайник, батареи греют": Арестованный после Керченской провокации моряк рассказал украинцам о "нормальной жизни" в СИЗО
24 декабря 2018, 23:54 • 85 • В мире
Арестованный после провокации в Керченском проливе моряк, 18-летний Андрей Эйдер, написал письмо соотечественникам. Он рассказал, что в СИЗО условия нормальные - "есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют". При этом, добавил он, могло быть гораздо хуже.
Один из арестованных после провокации в Керченском проливе украинских моряков, 18-летний Андрей Эйдер, в письме попросил соотечественников не забывать их и вернуть домой. По его словам, он постепенно восстанавливает раненую ногу.
Кроме того, моряк отметил, что условия содержания у него нормальные. "Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю", - говорится в письме.
Моряк также выразил надежду быстрее вернуться домой. При этом, отметил Эйдер, он хотел бы, чтобы вопрос был разрешен уже к концу января.
"Мечтаю, чтобы нас отпустили по крайней мере до конца января, но мне кажется, что моей мечте не суждено осуществиться. Понятия не имею, на сколько это все затянется - полгода, год", - говорится в его послании.
Он пояснил, что в мире все забывается раньше, чем "докуришь пачку сигарет". Потому украинец попросил не забывать о 24 моряках.
Напомним, что украинские моряки были арестованы после провокации в Керченском проливе. Корабли ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды РФ. Пограничная служба задержала суда и экипажи кораблей.
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