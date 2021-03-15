"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водной блокадой Украины

В Крыму построили два водовода для поставок в засуху. "У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время ещё один серьёзный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе", - объявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В Крыму построили и готовят к запуску два новых водовода для гарантированной подачи воды в засуху. Один в Севастополе и один в Симферополе, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

После воссоединения Крыма с Россией власти Украины в качестве мести перекрыли Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал примерно 85% воды. Проблема "водной блокады" частично была решена за счёт добычи воды из подземных источников и водохранилищ, однако в последний год они существенно обмелели из-за слабых осадков. Это снова поставило вопрос воды ребром.

У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время ещё один серьёзный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время,

- сообщил сегодня вице-премьер Хуснуллин в эфире Первого канала.

Напомним также, что Крым планирует подать иск к Украине с требованием возместить ущерб, причинённый "водной блокадой". Его оценивают примерно в 10-20 триллионов рублей.