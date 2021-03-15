Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Политика

"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водной блокадой Украины

15 марта 2021, 23:30  •  134 • Политика
В Крыму построили два водовода для поставок в засуху. "У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время ещё один серьёзный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе", - объявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В Крыму построили и готовят к запуску два новых водовода для гарантированной подачи воды в засуху. Один в Севастополе и один в Симферополе, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
После воссоединения Крыма с Россией власти Украины в качестве мести перекрыли Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал примерно 85% воды. Проблема "водной блокады" частично была решена за счёт добычи воды из подземных источников и водохранилищ, однако в последний год они существенно обмелели из-за слабых осадков. Это снова поставило вопрос воды ребром.
У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время ещё один серьёзный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время,
- сообщил сегодня вице-премьер Хуснуллин в эфире Первого канала.
Напомним также, что Крым планирует подать иск к Украине с требованием возместить ущерб, причинённый "водной блокадой". Его оценивают примерно в 10-20 триллионов рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 21:40
Пекин и Москва оказались в одном окопе: Байден заталкивает, Зеленский отползает
15 марта 2021, 21:40
Зачем Россия "ввязалась" в войну в Сирии: Эксперты ответили оголтелым либералам
15 марта 2021, 21:40
Малайзия отказалась занимать чью-либо сторону в деле о гибели MH17
15 марта 2021, 21:40
Медведев получил новую должность: Путин переформатировал Совет при президенте по науке и образованию
15 марта 2021, 21:40
"Где сбой у мастеров тайных операций?": Медведев вскрыл беспомощность Bellingcat и ФБК*
15 марта 2021, 23:30
"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водной блокадой Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 21:40
Зачем Россия "ввязалась" в войну в Сирии: Эксперты ответили оголтелым либер...
15 марта 2021, 21:40
Медведев получил новую должность: Путин переформатировал Совет при президенте по наук...
15 марта 2021, 23:30
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, почему США уничтожают «Мотор Сич»
15 марта 2021, 23:30
"Не имею морального права": Как генерал отказался от высшей награды из рук ...
15 марта 2021, 23:30
"Зловещий знак": За Байдена составили список действий против России из-за л...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
12 марта 2021, 04:45
"Весь мир ставит опыты на людях": Американцы раскрыли, почему "Спутник V" уникальна
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.