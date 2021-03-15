|
"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водной блокадой Украины
15 марта 2021, 23:30 • 134 • Политика
В Крыму построили два водовода для поставок в засуху. "У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время ещё один серьёзный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе", - объявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В Крыму построили и готовят к запуску два новых водовода для гарантированной подачи воды в засуху. Один в Севастополе и один в Симферополе, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
После воссоединения Крыма с Россией власти Украины в качестве мести перекрыли Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал примерно 85% воды. Проблема "водной блокады" частично была решена за счёт добычи воды из подземных источников и водохранилищ, однако в последний год они существенно обмелели из-за слабых осадков. Это снова поставило вопрос воды ребром.
- сообщил сегодня вице-премьер Хуснуллин в эфире Первого канала.
Напомним также, что Крым планирует подать иск к Украине с требованием возместить ущерб, причинённый "водной блокадой". Его оценивают примерно в 10-20 триллионов рублей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 марта 2021, 22:30
|
12 марта 2021, 19:25
|
12 марта 2021, 02:55
|
12 марта 2021, 04:45
|
10 марта 2021, 06:55
|
15 марта 2021, 00:35
|
13 марта 2021, 16:30