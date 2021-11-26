Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная / Политика

"Есть, к сожалению, проблемы": Путин о ситуации в Нагорном Карабахе

26 ноября 2021, 16:20  •  104 • Политика
Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе на переговорах с Алиевым. "Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв", - заявил президент России.
Несмотря на все усилия, в Нагорном Карабахе продолжают происходить инциденты, которые не обходятся без жертв. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Лидеры встретились в Сочи в рамках саммита по Нагорному Карабаху, в котором также должен принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Незадолго до встречи между армянскими и азербайджанскими военными произошла вооружённая стычка, которая закончилась потерями с обеих сторон и едва не разожгла заново конфликт в регионе.
Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем,
- сказал Путин на встрече с Алиевым.
Глава государства добавил, что необходимо работать над тем, чтобы ситуации наподобие той, что произошла недавно, больше не возникали. Однако помимо этого, необходимо прилагать усилия к тому, чтобы создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе, которая позволяла бы людям спокойно жить, а странам развиваться, заключил президент России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





104
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"
26 ноября 2021, 10:30
Стали известны планы нового лидера Германии относительно России. Есть о чём поговорить
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
26 ноября 2021, 07:00
"Украина сползает в сторону России": Аналитик из Незалежной запутался в "показаниях"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее...
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точк...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
21 ноября 2021, 16:45
Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"
19 ноября 2021, 22:40
"Ты знаешь, что нельзя!?" Как менялось лицо журналиста Би-би-си при общении с Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.