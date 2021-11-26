"Есть, к сожалению, проблемы": Путин о ситуации в Нагорном Карабахе

Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе на переговорах с Алиевым. "Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв", - заявил президент России.

Несмотря на все усилия, в Нагорном Карабахе продолжают происходить инциденты, которые не обходятся без жертв. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лидеры встретились в Сочи в рамках саммита по Нагорному Карабаху, в котором также должен принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Незадолго до встречи между армянскими и азербайджанскими военными произошла вооружённая стычка, которая закончилась потерями с обеих сторон и едва не разожгла заново конфликт в регионе.

Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем,

- сказал Путин на встрече с Алиевым.

Глава государства добавил, что необходимо работать над тем, чтобы ситуации наподобие той, что произошла недавно, больше не возникали. Однако помимо этого, необходимо прилагать усилия к тому, чтобы создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе, которая позволяла бы людям спокойно жить, а странам развиваться, заключил президент России.