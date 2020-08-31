"Есть история, про которую мы не знаем": Прокурорская "изюминка" в деле Фургала вызвала вопросы

Ранее сегодня издание "Коммерсантъ" сообщило о том, что Фургалу, который уже два месяца находится в СИЗО, не могут предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Дело в том, что ещё 15 лет назад горпрокуратура Хабаровска признал Фургала непричастным к преступлению. Отменить же решение теперь сможет только Мосгорсуд.

Царьград обратился к эксперту - адвокату Сталине Гуревич с просьбой прокомментировать появившуюся информацию.

Эксперт напомнила о том, что "мы не знаем материалов дела и говорить о том, что вынесены какие-либо постановления, сложно. Можем ориентироваться исключительно на средства массовой информации".

При этом она подчеркнула, что, если, действительно, "много лет назад" в отношении Фургала выносилось постановление о прекращении уголовного преследования, то, в соответствии со статьей 214-й Уголовно-процессуального кодекса, "нельзя просто так отменить это постановление, поскольку прошло более года с момента вынесения". Она объяснила, что если бы менее года прошло, решение мог бы отменить руководитель следственного отдела.

"Но поскольку прошёл год, то выносится такое решение только судом. То есть суд должен посмотреть материалы, решить, насколько обоснованно либо необоснованно было принято такое решение. Это делается по представлению прокуратуры. И после этого постановление, как правило, отменяется", - сказала адвокат.

По мнению Гуревич, велика вероятность того, что всё же Мосгорсуд отменит старое постановление. Иначе с этой историей просто не "морочились" бы.

"Если мы исходим из того, как громко его задерживали, с какой помпой освещались все эти события, то, скорее всего, суд примет решение об отмене этого постановления и направлении для проверки всех обстоятельств", - подчеркнула она.

При этом адвокат отмечает, что в связи с появившейся информацией возникает ряд вопросов:

"Не очень понятно, если было постановление о прекращении уголовного преследования, вступившее в законную силу, то каким образом его вообще могли задержать до отмены этого постановления и взять под стражу?" - задаётся вопросом эксперт.

Эксперт не исключает, что в таком случае, вероятно, экс-губернатор мог быть задержан не по освещаемой в СМИ причине, а по какой-то ещё.

"Возможно, там какая-то другая, дополнительная история, про которую мы не знаем. Но, опять же, на эти вопросы могут ответить только его адвокаты", - объяснила эксперт.