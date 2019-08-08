Политик прокомментировал недавние высказывания, которые прозвучали в передаче Politbarometer. Отметим, что там говорилось о желании большинства жителей бывшей ГДР ослабить санкции в отношении России. При этом, согласно недавнему опросу, только 30 процентов жителей Западной Германии придерживаются такого же мнения.

"Бывшие граждане ГДР также понимают, что без русских не было бы объединения Германии, - сказал Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF. - Тогда убийства смог предотвратить не только депутат бундестага Грегор Гизи, но и наши друзья из России".

По словам самого Гизи, немцы прекрасно понимают, что должны быть благодарны русским.

"У всего этого также есть эмоциональная сторона. В те времена немцы познакомились со многими русскими, наладили с ними отношения, - отметил Кубики. - И они также отлично понимали, какой ущерб нанесла Германия России в войнах".

По словам политика, и России, и Германии сейчас стоит продолжать вести диалог, чтобы достичь понимания.

Объединение Германии – официально состоявшееся 3 октября 1990 года вхождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ. В ноябре текущего года исполняется 30 лет со дня падения Берлинской стены, фактически означавшего воссоединение Германии.