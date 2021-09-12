"Есть документальные доказательства": Захарова о вмешательстве США при помощи IT-гигантов

Захарова заявила, что вмешательство США в дела и выборы в России подтверждено документально. "Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию", - уточнила дипломат.

Вмешательство США во внутренние дела России, включая выборы, подтверждено документально. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне по этому поводу посол США в Москве Джон Салливан был вызван на разговор в МИД России. Там ему объяснили, что у ведомства есть неопровержимые доказательства нарушений законодательства России со стороны американских IT-гигантов. В МИД подчеркнули недопустимость подобных действий.

Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию,

- рассказала Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Речь идёт о том, что с территории США исходят явные акты вмешательства во внутренние процессы России - политические, электоральные. Для этого используются интернет-платформы, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, пояснила дипломат.