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"Есть документальные доказательства": Захарова о вмешательстве США при помощи IT-гигантов
12 сентября 2021, 00:15 • 73 • Политика
Захарова заявила, что вмешательство США в дела и выборы в России подтверждено документально. "Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию", - уточнила дипломат.
Вмешательство США во внутренние дела России, включая выборы, подтверждено документально. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне по этому поводу посол США в Москве Джон Салливан был вызван на разговор в МИД России. Там ему объяснили, что у ведомства есть неопровержимые доказательства нарушений законодательства России со стороны американских IT-гигантов. В МИД подчеркнули недопустимость подобных действий.
- рассказала Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Речь идёт о том, что с территории США исходят явные акты вмешательства во внутренние процессы России - политические, электоральные. Для этого используются интернет-платформы, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, пояснила дипломат.
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