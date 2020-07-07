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"ЕСПЧ отклоняет 95% исковых заявлений": Есть ли шанс у спора о камерах на митинге?

07 июля 2020, 20:00  •  65 • Политика
В разговоре с Царьградом президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Шульженко оценил, каковы шансы спора о камерах на митинге, который пытаются перенести в Европейский суд по правам человека оппозиционные политики Владимир Милов и Алёна Попова. По словам эксперта, ЕСПЧ отклоняет 95% исковых заявлений.
В ЕСПЧ обратились оппозиционные политики Владимир Милов и Алёна Попова. Они требуют обжаловать применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября, утверждая, что это позволило мэрии и МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции, что, по их мнению, является неправомерным. В разговоре с Царьградом президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Шульженко оценил шансы оппозиционеров.
"На практике порядка 95 процентов исковых заявлений отклоняются ЕСПЧ с формулировкой как неприемлемые. Скорее всего, в данном случае суд тоже может не принять иск. Но это, конечно, уже право самого суда, будет рассмотрение или нет. Но в целом само явление, как камеры наблюдения, - это вообще-то международная практика и, наоборот, все страны стремятся к тому, чтобы увеличить количество камер видеонаблюдения, потому что реально заметно, как снижается преступность в городах, где есть видеонаблюдение", - пояснил Шульженко.
Он обратил внимание, что применение камер видеонаблюдения даёт ещё один положительный эффект - они облегчают поиск потерявшихся детей и пожилых людей, которые имеют возрастные заболевания.
Что касается объективности ЕСПЧ, то эксперт оценил её высоко, отметив, что знает много примеров, когда юристы, которые ведут свои дела в суде Страсбурга, выигрывали.
"На самом деле это было очень положительно, потому что в структуре нашей правовой системы некоторые жители не могли отстоять свои права. В ЕСПЧ это приняли, рассмотрели и выиграли. То есть как правовой инструмент в судебной теме ЕСПЧ - это важный суд, на самом деле. И у них нет предвзятого отношения к России или к какой-то другой стране, они рассматривают вопрос по существу", - подчеркнул Шульженко.

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