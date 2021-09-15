"Если завтра война?": Леонков рассказал, как на самом деле обстоят дела у армии США

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как на самом деле обстоят дела у армии США, которую многие считают сильнейшей в мире. В действительности же всё не так однозначно. И если завтра начнётся война, у американцев будут большие проблемы.

По словам военного эксперта, одна из главных проблем вооружённых сил США - это неэффективное содержание войск. Страна тратит миллиарды долларов, которые уходят в песок из-за отсутствия квалификации у военных.

США потеряли инструкции по обслуживанию баллистических ракет "Минитмен-3". Траты на восстановление ядерного щита США увеличились с 1,2 триллиона долларов до 1,8 триллиона,

- рассказал Леонков "Народным новостям".

Американцы также тратят огромные деньги на разработку техники, которая в итоге проваливается, - лазерное оружие, рельсотрон и так далее. Многие контракты с крупнейшими компаниями ВПК оказались бесполезными. Специалист добавил: если завтра наступит война, США нечем будет ответить.