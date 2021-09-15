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"Если завтра война?": Леонков рассказал, как на самом деле обстоят дела у армии США

15 сентября 2021, 19:00  •  169 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как на самом деле обстоят дела у армии США, которую многие считают сильнейшей в мире. В действительности же всё не так однозначно. И если завтра начнётся война, у американцев будут большие проблемы.
По словам военного эксперта, одна из главных проблем вооружённых сил США - это неэффективное содержание войск. Страна тратит миллиарды долларов, которые уходят в песок из-за отсутствия квалификации у военных.
США потеряли инструкции по обслуживанию баллистических ракет "Минитмен-3". Траты на восстановление ядерного щита США увеличились с 1,2 триллиона долларов до 1,8 триллиона,
- рассказал Леонков "Народным новостям".
Американцы также тратят огромные деньги на разработку техники, которая в итоге проваливается, - лазерное оружие, рельсотрон и так далее. Многие контракты с крупнейшими компаниями ВПК оказались бесполезными. Специалист добавил: если завтра наступит война, США нечем будет ответить.

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