"Если за всем этим стоят русские...": Москва получила предупреждение за Навального

Дальнейшие отношения между Москвой и Вашингтоном могут оказаться подпорчены из-за истории с "отравлением" Алексея Навального. Напомним, из-за оппозиционера вчера пришлось экстренно сажать самолёт в Омске, а его самого госпитализировать. Блогер находился в реанимации, в коме. Врачи подтвердили, что блогер находится в тяжёлом состоянии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила о том, что её начальника якобы отравили. Предположила, что чаем. Сторонники оппозиционера тут же усмотрели в случившемся "руку Кремля" и бросали голословные обвинения в адрес президента Владимира Путина.

Встревоженным сложившейся ситуацией с Навальным оказался и советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, который вынес Москве предупреждение за блогера.

"Если за всем этим стоят русские... это мы собираемся учитывать, определяясь, как мы будем иметь дело с Россией в будущем", - заявил чиновник в эфире телеканала Fox News.