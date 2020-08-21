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"Если за всем этим стоят русские...": Москва получила предупреждение за Навального

21 августа 2020, 10:55  •  148 • Политика
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в эфире американского телеканала сделал громкое заявление по ситуации с Алексеем Навальным. Встревожившись от сложившейся с блогером ситуации, он предупредил: "Если за всем этим стоят русские... это мы собираемся учитывать".
Дальнейшие отношения между Москвой и Вашингтоном могут оказаться подпорчены из-за истории с "отравлением" Алексея Навального. Напомним, из-за оппозиционера вчера пришлось экстренно сажать самолёт в Омске, а его самого госпитализировать. Блогер находился в реанимации, в коме. Врачи подтвердили, что блогер находится в тяжёлом состоянии.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила о том, что её начальника якобы отравили. Предположила, что чаем. Сторонники оппозиционера тут же усмотрели в случившемся "руку Кремля" и бросали голословные обвинения в адрес президента Владимира Путина.
Встревоженным сложившейся ситуацией с Навальным оказался и советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, который вынес Москве предупреждение за блогера.
"Если за всем этим стоят русские... это мы собираемся учитывать, определяясь, как мы будем иметь дело с Россией в будущем", - заявил чиновник в эфире телеканала Fox News.

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