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"Если за миллиард стоим на коленях": Арест "Мотор Сич" тяжело ударит по Украине - эксперт

20 марта 2021, 16:15  •  241 • Политика
Арест 100% акций предприятия "Мотор Сич" тяжело ударит по Украине и её отношениям с Китаем, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв. "Если за один миллиард транша МВФ мы едва ли не на коленях стоим…" - отметил он.
Решением Шевченковского районного суда Киева на акции и имущество предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" наложен арест. О принятом решении сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Таким образом, арестованы целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич". В СБУ говорят, что управлять арестованным имуществом будет Национальное агентство Украины, занятое выявлением, розыском и управлением активами, которые получены преступным путём.
По мнению Золотарёва, из-за такого решения пострадают украино-китайские отношения. Со сбытом металлопродукции на рынок КНР могут возникнуть проблемы. Он напомнил о том, что Китай является важным экономическим партнёром Украины.
"Не будем забывать, что родной город Зеленского (Кривой Рог - ред.) - производящий металлопродукцию, и крупнейший рынок её сбыта - это Китай", - сказал он в комментарии РИА Новости, отметив, что "с этим рынком сбыта могут возникнуть проблемы".
Золотарёв также добавил, что, если китайские инвесторы подадут на Украину в международный суд, то он может присудить несколько миллиардов долларов компенсации, которые Киев должен будет выплатить.
"Если за один миллиард транша МВФ мы едва ли не на коленях стоим, то несколько миллиардов, которые мы можем получить по арбитражу, - это более чем серьёзная для Украины сумма", - объяснил он.

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