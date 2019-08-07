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"Если я угоню скот - добро": Вассерман притчей раскрыл "хитрого украинца" Зеленского
07 августа 2019, 16:09 • 158 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман в беседе с Царьградом напомнил, что на Украине принято уверять, что якобы Незалежная - "жертва нападения со стороны России". Также он рассказал о примитивной хитрости Владимира Зеленского и старой притчей про "если я угоню скот - добро" раскрыл образ мышления желающих "идти за европейскими ценностями".
По словам Вассермана, сейчас Зеленский просто пытается подтвердить "пропагандистскую фальшивку". Недавний актер делает вид, что донбасское ополчение - не самостоятельная политическая сила, якобы за ним стоит Россия.
Здесь, как отмечает Вассерман, лидер Незалежной пытается применить "примитивную хитрость".
"Но, как известно, любой украинец считает себя настолько хитрым, что способен перехитрить самого себя, - резюмирует он. - Еще раз повторю, что это еще и стремление избавить самого себя от ответственности за поддержку открытого террора".
Говоря о поведении Зеленского, Вассерман вспомнил старую притчу, когда миссионер спросил у одного готтентота, есть такое племя в Южной Африке, что такое добро и что такое зло. На что готтентот ответил: "Если я угоню скот моего соседа и изнасилую его жен - это добро. Если сосед угонит мой скот и изнасилует моих жен - это зло".
По словам политического эксперта, любой, кто кричит о том, что "Украина це Европа", будет себя вести в духе этой самой "готтентотской морали".
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