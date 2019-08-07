"Если я угоню скот - добро": Вассерман притчей раскрыл "хитрого украинца" Зеленского

По словам Вассермана, сейчас Зеленский просто пытается подтвердить "пропагандистскую фальшивку". Недавний актер делает вид, что донбасское ополчение - не самостоятельная политическая сила, якобы за ним стоит Россия.

"Конечно же, с точки зрения руководства киевских террористов, очень обидно, что эти террористы не только убивают, но и умирают. Но эти войска на Донбассе занимаются именно террором, в самых разнообразных его вариантах, - объясняет Вассерман. - И, соответственно, утверждать, что они, мол, погибают ни за что - это значит, что Зеленский выступает на стороне террористов и, таким образом, сам становится соучастником террора".

Здесь, как отмечает Вассерман, лидер Незалежной пытается применить "примитивную хитрость".

"Но, как известно, любой украинец считает себя настолько хитрым, что способен перехитрить самого себя, - резюмирует он. - Еще раз повторю, что это еще и стремление избавить самого себя от ответственности за поддержку открытого террора".

Говоря о поведении Зеленского, Вассерман вспомнил старую притчу, когда миссионер спросил у одного готтентота, есть такое племя в Южной Африке, что такое добро и что такое зло. На что готтентот ответил: "Если я угоню скот моего соседа и изнасилую его жен - это добро. Если сосед угонит мой скот и изнасилует моих жен - это зло".

"Такое поведение с незапамятных времен принято именовать "готтентотской моралью", - говорит Вассерман. - Так вот, есть серьезные основания предполагать, что этот самый миссионер на самом деле изложил представления о добре и зле, принятые не только у готтентотов. Но, например, европейская цивилизация, а особенно отпочковавшаяся от нее англосаксонская цивилизация, с незапамятных времен ведет себя именно таким образом, в духе "готтентотской морали»".

По словам политического эксперта, любой, кто кричит о том, что "Украина це Европа", будет себя вести в духе этой самой "готтентотской морали".