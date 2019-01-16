"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий развала Украины

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о возможном сценарии развала Незалежной. По его словам, если на выборах изберут "не тех", то страны может не быть.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после выборов в стране может произойти распад. По его мнению, это случится, если народ выберет "не тех". В эфире телеканала NewsOne Гордон отметил, что граждане должны допускать подобный сценарий развития событий.

"Может, наше государство будет называться Киевская область. Не исключено", - констатировал он.

При этом, уточнил журналист, данный вариант можно допустить лишь при тех обстоятельствах, если к власти придёт человек, не способный "спасти страну от распада".

Гордон добавил, что оставшиеся на Украине люди надеются лишь на итоги предстоящих выборов.

"Европейская мечта" слишком дорого обошлась государству, потянув за собой вооружённый конфликт, повсеместную коррупцию и нищету.

"Если президентские выборы пройдут не так, как того хотели бы украинцы, мы недосчитаемся ещё нескольких миллионов человек", - заявил журналист.