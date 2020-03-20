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"Если вы прибыли из Праги...": Власти Подмосковья сообщили о 18 случаях заражения коронавирусом
20 марта 2020, 20:35 • 47 • Политика
В Московской области подтверждены 18 случаев заболевания коронавирусом. Власти региона призывают всех, кто прибыл из Праги 1 марта авиарейсом SU 2011, срочно вызвать врача.
Власти Подмосковья проинформировали о 18 подтверждённых случаях заражения коронавирусом. В этой связи руководство области обратилось ко всем, кто прибыл в Москву из Праги 11 марта рейсом SU 2011.
Напомним, что всего в России официально зарегистрировано порядка 200 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву и Московскую область. Основная часть заражённых недавно побывала в странах Европы с неблагоприятной коронавирусной обстановкой.
Роспотребнадзор предупреждает, что пожилые люди старше 60 лет наиболее уязвимы к новому заболеванию. Ведомство советует часто мыть руки, не трогать лицо и сократить до минимума все контакты.
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