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"Если вы прибыли из Праги...": Власти Подмосковья сообщили о 18 случаях заражения коронавирусом

20 марта 2020, 20:35  •  47 • Политика
В Московской области подтверждены 18 случаев заболевания коронавирусом. Власти региона призывают всех, кто прибыл из Праги 1 марта авиарейсом SU 2011, срочно вызвать врача.
Власти Подмосковья проинформировали о 18 подтверждённых случаях заражения коронавирусом. В этой связи руководство области обратилось ко всем, кто прибыл в Москву из Праги 11 марта рейсом SU 2011.
Вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по телефону 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратившись в скорую помощь по номеру 112, - говорится в сообщении.
Напомним, что всего в России официально зарегистрировано порядка 200 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву и Московскую область. Основная часть заражённых недавно побывала в странах Европы с неблагоприятной коронавирусной обстановкой.
Роспотребнадзор предупреждает, что пожилые люди старше 60 лет наиболее уязвимы к новому заболеванию. Ведомство советует часто мыть руки, не трогать лицо и сократить до минимума все контакты.

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