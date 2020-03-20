"Если вы прибыли из Праги...": Власти Подмосковья сообщили о 18 случаях заражения коронавирусом

Власти Подмосковья проинформировали о 18 подтверждённых случаях заражения коронавирусом. В этой связи руководство области обратилось ко всем, кто прибыл в Москву из Праги 11 марта рейсом SU 2011.

Вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по телефону 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратившись в скорую помощь по номеру 112, - говорится в сообщении.

Напомним, что всего в России официально зарегистрировано порядка 200 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву и Московскую область. Основная часть заражённых недавно побывала в странах Европы с неблагоприятной коронавирусной обстановкой.

Роспотребнадзор предупреждает, что пожилые люди старше 60 лет наиболее уязвимы к новому заболеванию. Ведомство советует часто мыть руки, не трогать лицо и сократить до минимума все контакты.