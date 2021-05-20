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"Если вы не проявляете решимость…": Эрдоган объявил о послании "всему миру"
20 мая 2021, 07:10 • 254 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал важное послание для всего мира. "Если вы не проявляете решимость…", - обратился он к турецкой молодёжи.
По словам Эрдогана, 20 июля он намерен посетить самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра, где выступит с посланием всему миру.
"В ходе визита я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира", - сказал он.
При этом турецкий президент добавил, обращаясь к молодёжи:
"Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьёз".
Эрдоган сказал, что во время послания также могут прозвучать "новости о нефти и природном газе".
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