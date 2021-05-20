"Если вы не проявляете решимость…": Эрдоган объявил о послании "всему миру"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал важное послание для всего мира. "Если вы не проявляете решимость…", - обратился он к турецкой молодёжи.

По словам Эрдогана, 20 июля он намерен посетить самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра, где выступит с посланием всему миру.

"В ходе визита я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира", - сказал он.

При этом турецкий президент добавил, обращаясь к молодёжи:

"Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьёз".

Эрдоган сказал, что во время послания также могут прозвучать "новости о нефти и природном газе".