"Если вы не можете победить их, уничтожьте": NI назвал российское "оружие Судного дня"

В журнале National Interest высказались о новом ядерном оружии России, назвав его "настоящим оружием Судного дня". К тому же, как утверждает автор публикации, это оружие якобы направлено на Америку.

"Если вы не можете победить их, уничтожьте их", - говорится в статье, посвященной российскому атомному подводному крейсеру стратегического назначения "Юрий Долгорукий" и пуске ракет "Булава" в мае прошлого года.

Автор отмечает также, что военные суда проекта 955 "Борей", головным кораблем которых является "Юрий Долгорукий", "представляют только половину будущих морских сил ядерного сдерживания российского флота".

"Другая половина будет создаваться уникальным флотом из четырех подводных лодок, каждая из которых будет оснащена шестью атомными беспилотными торпедами "Посейдон", - говорится в статье. Автор публикации также сообщает, что "Посейдон" предназначен для прохода через океанические расстояния, "чтобы взорвать прибрежные города и военно-морские базы с боеголовками с мегатонной мощностью".

"Кажется, что Москва хотела бы немного больше избыточности в своей способности покончить с цивилизацией, какой мы ее представляем в случае ядерного конфликта", - резюмирует автор статьи.