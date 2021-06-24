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"Если вы не измените курс": Вторая минута видео с эсминца разоблачила ложь британцев

24 июня 2021, 12:25  •  56 • Политика
Телеканал "Би-би-си" выложил видео с борта эсминца Defender, где на второй минуте хорошо слышно предупреждение от русских: "Если вы не измените курс, я открою огонь". Эта запись подтверждает, что в Минобороны Великобритании солгали о том, что якобы не было предупредительной стрельбы по их военному кораблю.
Накануне британский эсминец Defender дерзко вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма и некоторое время игнорировал предупреждение русских о необходимости изменить курс. Ровно до тех пор, пока Су-24М не дал предупредительный залп.
Лишь после этого эсминец ретировался, а в Минобороны Великобритании заявили, что якобы это был "мирный" проход и "в HMS Defender не стреляли, и мы не признаём утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы, предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось".
О том, что заявление британского военного ведомства - ложь, доказывает видео, которое сделал телеканал "Би-би-си" прямо на борту того самого злополучного эсминца Defender в момент инцидента.
На второй минуте записи совершенно отчетливо слышно предупреждение о стрельбе, которое получил от русских экипаж военного корабля Великобритании. Чтобы было доходчиво, предупреждение русские дали на понятном британцам английском языке.
"Если вы не измените курс, я открою огонь", - звучит в эфире на капитанском мостике Defender.

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