"Если вы не измените курс": Вторая минута видео с эсминца разоблачила ложь британцев

Телеканал "Би-би-си" выложил видео с борта эсминца Defender, где на второй минуте хорошо слышно предупреждение от русских: "Если вы не измените курс, я открою огонь". Эта запись подтверждает, что в Минобороны Великобритании солгали о том, что якобы не было предупредительной стрельбы по их военному кораблю.

Накануне британский эсминец Defender дерзко вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма и некоторое время игнорировал предупреждение русских о необходимости изменить курс. Ровно до тех пор, пока Су-24М не дал предупредительный залп.

Лишь после этого эсминец ретировался, а в Минобороны Великобритании заявили, что якобы это был "мирный" проход и "в HMS Defender не стреляли, и мы не признаём утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы, предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось".

О том, что заявление британского военного ведомства - ложь, доказывает видео, которое сделал телеканал "Би-би-си" прямо на борту того самого злополучного эсминца Defender в момент инцидента.

На второй минуте записи совершенно отчетливо слышно предупреждение о стрельбе, которое получил от русских экипаж военного корабля Великобритании. Чтобы было доходчиво, предупреждение русские дали на понятном британцам английском языке.

"Если вы не измените курс, я открою огонь", - звучит в эфире на капитанском мостике Defender.